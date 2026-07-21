Долар росте, євро падає: банки показали актуальний курс валют на 21 липня

Курс валют на 21 липня в банках

Банки оновили курси валют на 21 липня: середній євро становив 51,45 грн, долар – 44,94 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,47 – 44,94 грн (на 20 липня: 44,44 – 44,92 грн);

Євро: 50,82 – 51,47 грн (на 20 липня: 50,85 – 51,49 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,30 - 44,90 грн;

Ощадбанк - 44,45 - 44,95 грн (+5 коп. на купівлю та продаж);

Укрсиббанк - 44,40 - 44,95 грн (+5 коп. тільки на продаж);

ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн (+10 коп.);

Райффайзен - 44,50 - 44,90 грн (+4 коп.).

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,45 - 51,45 грн (-5 коп. на купівлю та продаж);

Ощадбанк - 50,85 - 51,55 грн (-5 коп.);

Укрсиббанк - 50,65 - 51,55 грн (-10 коп.);

ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;

Райффайзен - 50,70 - 51,29 грн (-10 коп. на купівлю, -5 коп. на продаж).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.