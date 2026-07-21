Долар росте, євро падає: банки показали актуальний курс валют на 21 липня
Банки оновили курси валют на 21 липня: середній євро становив 51,45 грн, долар – 44,94 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,47 – 44,94 грн (на 20 липня: 44,44 – 44,92 грн);
Євро: 50,82 – 51,47 грн (на 20 липня: 50,85 – 51,49 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
ПриватБанк - 44,30 - 44,90 грн;
Ощадбанк - 44,45 - 44,95 грн (+5 коп. на купівлю та продаж);
Укрсиббанк - 44,40 - 44,95 грн (+5 коп. тільки на продаж);
ПУМБ - 44,50 - 45,10 грн (+10 коп.);
Райффайзен - 44,50 - 44,90 грн (+4 коп.).
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
ПриватБанк - 50,45 - 51,45 грн (-5 коп. на купівлю та продаж);
Ощадбанк - 50,85 - 51,55 грн (-5 коп.);
Укрсиббанк - 50,65 - 51,55 грн (-10 коп.);
ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;
Райффайзен - 50,70 - 51,29 грн (-10 коп. на купівлю, -5 коп. на продаж).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.