Нацбанк показав курс долара та євро на 9 липня: ціна валюти продовжує падати
Нацбанк показав курс валют на 9 липня
Фото: Getty Images
У четвер, 9 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 3 копійки і становитиме 44,47 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро також зменшиться на 18 копійок та становитиме 50,70 грн.
Офіційні курси на четвер 9 липня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,47грн (44,50 грн станом на 8 липня);
- 1 євро – 50,70 грн (50,88 грн станом на 8 липня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.
Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.