Нацбанк показав курс долара та євро на 9 липня: ціна валюти продовжує падати

У четвер, 9 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 3 копійки і становитиме 44,47 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зменшиться на 18 копійок та становитиме 50,70 грн.

Офіційні курси на четвер 9 липня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,47грн (44,50 грн станом на 8 липня);

1 євро – 50,70 грн (50,88 грн станом на 8 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.