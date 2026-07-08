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Нацбанк показав курс долара та євро на 9 липня: ціна валюти продовжує падати

Семен Рубан — 8 липня, 17:10
Нацбанк показав курс долара та євро на 9 липня: ціна валюти продовжує падати
Нацбанк показав курс валют на 9 липня
Фото: Getty Images

У четвер, 9 липня, офіційний курс долара до гривні зменшиться на 3 копійки і становитиме 44,47 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс євро також зменшиться на 18 копійок та становитиме 50,70 грн.

Офіційні курси на четвер 9 липня встановлено на такому рівні:

  • 1 долар США – 44,47грн (44,50 грн станом на 8 липня);
  • 1 євро – 50,70 грн (50,88 грн станом на 8 липня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.

курс валют НБУ євро долар

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