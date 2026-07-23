Хусити вперше атакували саудівські танкери в Червоному морі: нафта відреагувала

Ціни на нафту продовжили зростання після атак єменських хуситів, яких підтримує Іран, на два саудівські танкери в Червоному морі, що ескалувало війну на Близькому Сході.

Про це пише Bloomberg.

Станом на 10:25 за Києвом ціна на нафту марки Brent зросла на 2,8% і торгувалася на рівні близько 97,66 дол. за барель, а ціна на нафту марки West Texas Intermediate піднялася вище 89,3 дол.

Хусити заявили, що випустили ракети та запустили дрони по суднах за порушення блокади, назвавши танкери Encelia та Layla.

За даними агентства, після атаки танкер-продуктовоз Encelia почав передавати сигнал про статус "не під керуванням", що вказує на втрату маневреності внаслідок пошкоджень.

Layla, надвеликий танкер для перевезення сирої нафти, продовжує рух власним ходом попри пошкодження.

Ці атаки стали першими ударами по нафтовим танкерам у Червоному морі, відкривши новий фронт у регіональній війні, яка вже паралізував судноплавство через Ормузьку протоку.

Читайте також Ормуз спотикання: Іран та США відновили війну за контроль над протокою

Нагадаємо:

20 липня єменські хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії.

Пізніше вони попередили судноплавні компанії, що всі судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської Аравії, можуть стати цілями.