Нафта перевищила $100 після атак хуситів на саудівські танкери

Ціна на нафту Brent підскочила більш ніж на 6% і перевищила $100 за барель уперше з травня після ударів хуситів по двох саудівських танкерах у Червоному морі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Хусити заявили, що атакували ракетами й дронами танкери Encelia та Layla. Цього тижня угруповання також оголосило морську блокаду Саудівської Аравії.

Загроза судноплавству в Червоному морі посилила ризики для світового нафтового ринку, який уже потерпає від обмеження потоків через Ормузьку протоку. Саудівська Аравія перенаправила мільйони барелів нафти на добу трубопроводом до Червоного моря, щоб обійти іранську блокаду Перської затоки.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану та хуситам "серйозним військовим покаранням" у разі нових атак. Він заявив, що Вашингтон вважатиме Тегеран відповідальним за дії угруповання.

Паралельно американські військові провели нову серію нічних авіаударів по Ірану. Тегеран у відповідь атакував сусідні арабські країни, де розташовані військові бази США.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тиск на Іран посилюватиметься, доки Тегеран не погодиться на мирну угоду та не почне її виконувати.

Нагадаємо:

20 липня єменські хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії.

Пізніше вони попередили судноплавні компанії, що всі судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської Аравії, можуть стати цілями.

Ціни на нафту продовжили зростання зранку 23 липня після атак єменських хуситів, яких підтримує Іран, на два саудівські танкери в Червоному морі, що ескалувало війну на Близькому Сході.