Зеленський не задоволений виконанням Планів стійкості – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський заявив, що не задоволений виконанням Планів стійкості, що були ухвалені для того, аби підготувати країну до зими.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Про це глава держави повідомив під час спільного з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном спілкування з журналістами.

"Я, чесно кажучи, між нами, поки що повністю не задоволений виконанням Планів стійкості. Я побачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатись. Думаю, що це найголовніше завдання для нового міністра інфраструктури", – зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента "Укрінформу".

Нагадаємо:

Третього березня Рада національної безпеки і оборони затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва, але пізніше взяли і столицю в роботу.

Раніше КМДА звернулася до уряду з проханням спростити процедури закупівель у межах виконання плану стійкості: столичні чиновники стверджують, що без цього окремі заходи плану можуть бути виконані із запізненням.