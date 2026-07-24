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На Чернігівщині близько 7 тисяч людей без світла через влучення в енергообʼєкт

Володимир Тунік-Фриз — 24 липня, 09:27
На Чернігівщині близько 7 тисяч людей без світла через влучення в енергообʼєкт
Ілюстративне фото
Getty Images

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області близько 7 тисяч абонентів залишаються без світла внаслідок влучення росіян в енергооб'єкт.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

У компанії не уточнюють, коли саме сталась атака на енергообʼєкт. Енергетики розпочинати ремонт об'єкта.

Ще вечері 23 липня внаслідок атаки ворога було пошкоджено енергооб'єкт. Тоді було знеструмлено понад 70 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах.

Нагадаємо:

23 липня внаслідок російського масованого удару – на ранок були нові знеструмлення у трьох областях країни.

енергетика електроенергія

електроенергія

На Чернігівщині близько 7 тисяч людей без світла через влучення в енергообʼєкт
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