На Чернігівщині близько 7 тисяч людей без світла через влучення в енергообʼєкт

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області близько 7 тисяч абонентів залишаються без світла внаслідок влучення росіян в енергооб'єкт.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

У компанії не уточнюють, коли саме сталась атака на енергообʼєкт. Енергетики розпочинати ремонт об'єкта.

Ще вечері 23 липня внаслідок атаки ворога було пошкоджено енергооб'єкт. Тоді було знеструмлено понад 70 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах.

Нагадаємо:

23 липня внаслідок російського масованого удару – на ранок були нові знеструмлення у трьох областях країни.