На Чернігівщині близько 7 тисяч людей без світла через влучення в енергообʼєкт
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У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області близько 7 тисяч абонентів залишаються без світла внаслідок влучення росіян в енергооб'єкт.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".
У компанії не уточнюють, коли саме сталась атака на енергообʼєкт. Енергетики розпочинати ремонт об'єкта.
Ще вечері 23 липня внаслідок атаки ворога було пошкоджено енергооб'єкт. Тоді було знеструмлено понад 70 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах.
Нагадаємо:
23 липня внаслідок російського масованого удару – на ранок були нові знеструмлення у трьох областях країни.