Єменські хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії
Військовий речник єменських хуситів Ях'я Сарі оголосив про початок блокади Саудівської Аравії.
Про це пишуть Turkiye Today та Reuters.
Також він назвав Саудівську Аравію злочинною державою. У заяві йдеться, що хусити керуються прицнипом "око за око", а блокада набирає чинності негайно після оприлюднення заяви.
Крім того, Сарі каже, що ці дії є відповіддю на саудівську блокаду та атаки на території, що перебувають під контролем хуситів.
Раніше в липні хусити та саудити вперше за декілька років здійснили взаємні обстріли.
Крім того, угрупування оголосило загальну мобілізацію на територіях під своїм контролем.
Хусити є союзниками Ірану та підтримуються ним. Ця ескалація відбулася на тлі відновлення бойових дій між США та Іраном.
Хто такі хусити
Хусити – повстанське угрупування, яке контролює близько третини території Ємену, але на цих землях проживає від 70% до 80% всього населення країни. Їхній уряд займає північно-західний регіон, включно зі столицею Саною.
Також вони відомі як "Ансар Аллах". Організація виникла у 1980-х роках у відповідь на релігійний вплив Саудівської Аравії (мусульман-сунітів) у Ємені. Хусити є шиїтами, як і Іран, який є ключовим союзником угрупування.
У 2024 хусити активно обстрілювали торговельні судна в південній частині Червоного моря невдовзі після початку активних бойових дій Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Гази. Це призвело до падіння трафіку через Суецький канал та проблем у світовій торгівлі.
Нагадаємо:
Нещодавно Іран звернувся до єменського руху хуситів із проханням бути готовими закрити Баб-ель-Мандебську протоку у Червоному морі, якщо США завдадуть удару по іранській енергетичній інфраструктурі.