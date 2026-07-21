Хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії й пригрозили суднам

Єменські хусити попередили судноплавні компанії, що судна, які завантажують або розвантажують вантажі в портах Саудівської Аравії, можуть стати цілями.

Про це пише Reuters із посиланням на лист угруповання, який отримали кілька судноплавних компаній.

Нові умови набули чинності 20 липня. У листі хусити заявили, що суднам заборонено працювати з будь-якими саудівськими портами, а порушники можуть потрапити під "санкції" та бути атаковані в межах досяжності угруповання.

Лист надіслав базований у Сані Humanitarian Operations Coordination Center — підрозділ, через який хусити раніше попереджали судноплавну галузь під час атак на торговельні судна у 2023-2025 роках.

Напередодні угруповання оголосило морську блокаду Саудівської Аравії. Потенційне перекриття Баб-ель-Мандебської протоки загрожує головному альтернативному маршруту саудівського нафтового експорту після обмеження руху через Ормуз.

За словами джерел Reuters, танкери, якими керують саудівські компанії, вже вживають запобіжних заходів, зокрема вимикають транспондери стеження.

Нагадаємо:

Два танкери із саудівською нафтою для Китаю та Індії розвернулися в Червоному морі й попрямували до Суецького каналу після заяви хуситів про морську блокаду Саудівської Аравії.