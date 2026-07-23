Курс долара в банках знову перетнув 45 гривень

Банки оновили курси валют на 23 липня: середній євро становив 51,49 грн, долар – 45,02 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,53 – 45,02 грн (на 22 липня: 44,47 – 44,95 грн);

Євро: 50,86 – 51,49 грн (на 22 липня: 50,80 – 51,42 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,39 - 44,99 грн (+9 коп. на купівлю та продаж);

Ощадбанк - 44,45 - 44,99 грн (+5 коп. на купівлю, +4 коп. на продаж);

Укрсиббанк - 44,50 - 45,00 грн (+5 коп.);

ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн (+10 коп.);

Райффайзен - 44,85 - 44,96 грн (-25 коп. на купівлю, +3 коп. на продаж).

Ще низка банків встановила курс продажу долара в 44,99, 44,98 або 44,97 грн. Водночас 18 банків встановили курс на рівні 45,00 або більше грн за дол.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 50,60 - 51,60 грн (+15 коп. на купівлю та продаж);

Ощадбанк - 50,80 - 51,55 грн;

Укрсиббанк - 50,65 - 51,55 грн (+5 коп.);

ПУМБ - 51,00 - 51,70 грн;

Райффайзен - 50,80 - 51,45 грн (+10 коп. на купівлю, +16 коп. на продаж);

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 11 червня – 44,97 грн.

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 16 червня – 52,03 грн.