ЄС вимагатиме від компаній розкривати деталі угод із російським газом

Євросоюзівські компанії будуть зобов'язані розкривати ЄС деталі своїх угод з російським газом відповідно до майбутніх пропозицій Європейської Комісії щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Про це свідчить внутрішній документ Єврокомісії, передає профільне видання enkorr.

Комісія готується запропонувати правові заходи для повного припинення імпорту російського газу до ЄС до кінця 2027 року й заборони нових угод з російським газом до кінця цього року. Пропозиції має бути опубліковано 17 червня.

У внутрішньому аналізі майбутніх пропозицій Європейської Комісії, з яким ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що для забезпечення виконання заборони комісія вимагатиме інформацію, включаючи термін дії, річні контрактні обсяги, пункт про призначення й дату укладення їхніх контрактів на російський газ.

"Впровадження заходів, як це передбачено в пропозиції, вимагає вичерпної й систематичної інформації про чинні контракти на російський газ, включаючи конкретні договірні домовленості" — йдеться в документі.

Імпортери газу також будуть зобов'язані розкривати походження свого імпорту, щоб переконатися, що він не російський, йдеться в документі.

Розкриття інформації спрямоване на те, щоб митні й енергетичні органи ЄС і країн могли забезпечити дотримання заборони.

"За винятком випадків, коли газ можна чітко вважати російським, пропозиція вимагає від імпортерів надавати митним органам документацію про походження імпортованого газу", – йдеться в документі.

В оцінці комісії йдеться, що майбутні пропозиції заборонять терміналам ЄС зі скрапленим природним газом (СПГ) надавати послуги російським клієнтам з 1 січня 2026 року, з довшим терміном – 17 червня 2026 року – для існуючих контрактів на послуги за короткостроковими угодами про постачання СПГ.

Кінцевим терміном припинення надання цих послуг за довгостроковими контрактами з росією буде 31 грудня 2027 року, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що німецька державна компанія SEFE та азербайджанська нафтогазова корпорація SOCAR підписали десятирічний контракт про постачання газу. Поставки за цим контрактом розпочнуться у 2025 році, річний обсяг складе приблизно 1,5 мільярда кубічних метрів.

Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти можливих планів США і Росії перезапустити проєкт газопроводу "Північний потік-2".