ЕС потребует от компаний раскрывать детали сделок с российским газом

Евросоюзовские компании будут обязаны раскрывать ЕС детали своих сделок с российским газом в соответствии с будущими предложениями Европейской Комиссии по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.

Об этом свидетельствует внутренний документ Еврокомиссии, передает профильное издание enkorr.

Комиссия готовится предложить правовые меры для полного прекращения импорта российского газа в ЕС до конца 2027 года и запрета новых сделок с российским газом до конца этого года. Предложения должны быть опубликованы 17 июня.

Во внутреннем анализе будущих предложений Европейской Комиссии, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится, что для обеспечения выполнения запрета комиссия потребует информацию, включая срок действия, годовые контрактные объемы, пункт о назначении и дату заключения их контрактов на российский газ.

"Внедрение мер, как это предусмотрено в предложении, требует исчерпывающей и систематической информации о действующих контрактах на российский газ, включая конкретные договорные договоренности" - говорится в документе.

Импортеры газа также будут обязаны раскрывать происхождение своего импорта, чтобы убедиться, что он не российский, говорится в документе.

Раскрытие информации направлено на то, чтобы таможенные и энергетические органы ЕС и стран могли обеспечить соблюдение запрета.

"За исключением случаев, когда газ можно четко считать российским, предложение требует от импортеров предоставлять таможенным органам документацию о происхождении импортируемого газа", - говорится в документе.

В оценке комиссии говорится, что будущие предложения запретят терминалам ЕС со сжиженным природным газом (СПГ) предоставлять услуги российским клиентам с 1 января 2026 года, с более длинным сроком - 17 июня 2026 года - для существующих контрактов на услуги по краткосрочным соглашениям о поставках СПГ.

Конечным сроком прекращения предоставления этих услуг по долгосрочным контрактам с Россией будет 31 декабря 2027 года, говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что немецкая государственная компания SEFE и азербайджанская нефтегазовая корпорация SOCAR подписали десятилетний контракт о поставках газа. Поставки по этому контракту начнутся в 2025 году, годовой объем составит примерно 1,5 миллиарда кубических метров.

Также сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против возможных планов США и России перезапустить проект газопровода "Северный поток-2".