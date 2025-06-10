Азербайджан замість Росії: Німеччина відновлює імпорт трубопровідного газу

Німецька державна компанія SEFE та азербайджанська нафтогазова корпорація SOCAR підписали десятирічний контракт про постачання газу.

Про це повідомила пресслужба SEFE.

"Поставки за цим контрактом розпочнуться у 2025 році. Річний обсяг поступово збільшиться до 15 терават-годин (ТВт·год), що становить приблизно 1,5 мільярда кубічних метрів (млрд. куб. м)", – говориться у повідомленні.

"Це партнерство підтримуватиме інвестиції у виробництво та інфраструктуру, таку як газові компресори, збільшуючи обсяг трубопровідного газу, що надходить до Європи, і таким чином забезпечуючи безпеку постачання континенту", – повідомляє SEFE.

"Цей довгостроковий контракт створює новий маршрут для значних обсягів газу до Європи, тим самим диверсифікуючи наш портфель та підвищуючи безпеку постачання наших клієнтів", – цитує генеральний директор SEFE Егберт Лаеге.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що деякі німецькі підприємства на сході країни готуються до повернення російського газу в Європу, покладаючи надії на зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Німецька промисловість десятиліттями спиралася на дешевий російський газ, а зростання цін на енергоносії вже призвело до уповільнення економічного зростання та змусило деяких виробників переносити виробництво за кордон.

Для багатьох політиків і бізнесменів у Німеччині ідея повернення до закупівлі російського трубопровідного газу залишається неприйнятною.

Восени повідомлялося, що Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним терміналам відмовлятися від постачань зрідженого природного газу (LNG) з Росії. Міністерство наказало компанії Deutsche Energy Terminal "не приймати жодних постачань російського ЗПГ".

Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти можливих планів США і Росії перезапустити проєкт газопроводу "Північний потік-2".

Швейцарський суд постановив, що "Північний потік-2" не буде визнаний банкрутом. Проте, відповідаючи на запитання журналістів, чи можливе у такому разі експлуатація газопроводу, Мерц відповів негативно.