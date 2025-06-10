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Азербайджан замість Росії: Німеччина відновлює імпорт трубопровідного газу

Андрій Муравський — 10 червня, 12:07
Азербайджан замість Росії: Німеччина відновлює імпорт трубопровідного газу
Getty Images

Німецька державна компанія SEFE та азербайджанська нафтогазова корпорація SOCAR підписали десятирічний контракт про постачання газу.

Про це повідомила пресслужба SEFE.

"Поставки за цим контрактом розпочнуться у 2025 році. Річний обсяг поступово збільшиться до 15 терават-годин (ТВт·год), що становить приблизно 1,5 мільярда кубічних метрів (млрд. куб. м)", – говориться у повідомленні.

"Це партнерство підтримуватиме інвестиції у виробництво та інфраструктуру, таку як газові компресори, збільшуючи обсяг трубопровідного газу, що надходить до Європи, і таким чином забезпечуючи безпеку постачання континенту", – повідомляє SEFE.

"Цей довгостроковий контракт створює новий маршрут для значних обсягів газу до Європи, тим самим диверсифікуючи наш портфель та підвищуючи безпеку постачання наших клієнтів", – цитує генеральний директор SEFE Егберт Лаеге.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що деякі німецькі підприємства на сході країни готуються до повернення російського газу в Європу, покладаючи надії на зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Німецька промисловість десятиліттями спиралася на дешевий російський газ, а зростання цін на енергоносії вже призвело до уповільнення економічного зростання та змусило деяких виробників переносити виробництво за кордон.

Для багатьох політиків і бізнесменів у Німеччині ідея повернення до закупівлі російського трубопровідного газу залишається неприйнятною.

Восени повідомлялося, що Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним терміналам відмовлятися від постачань зрідженого природного газу (LNG) з Росії. Міністерство наказало компанії Deutsche Energy Terminal "не приймати жодних постачань російського ЗПГ".

Також повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти можливих планів США і Росії перезапустити проєкт газопроводу "Північний потік-2".

Швейцарський суд постановив, що "Північний потік-2" не буде визнаний банкрутом. Проте, відповідаючи на запитання журналістів, чи можливе у такому разі експлуатація газопроводу, Мерц відповів негативно.

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