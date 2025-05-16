"Північний потік-2" не має ліцензії, і це не зміниться – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти можливих планів США і Росії перезапустити проєкт газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Liga.net

Швейцарський суд постановив, що "Північний потік-2" не буде визнаний банкрутом. Проте, відповідаючи на запитання журналістів, чи можливе у такому разі експлуатація газопроводу, Мерц відповів негативно.

"Наразі "Північний потік-2" не має ліцензії на експлуатацію, і це не зміниться", – відповів канцлер Zeit.online.

Газопроводи Північний потік є найбільшим потенційним маршрутом постачання російського газу до Європи. Трубопровід Північний потік-1 транспортував газ з 2011-го до 2022 року.

Проєкт "Північний потік-2" вартістю $11 млрд було завершено у 2021 році, але так і не було запущено, бо Німеччина зупинила цей план напередодні війни Росії в Україні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що суд швейцарського кантону Цуг 9 травня 2025 року затвердив мирову угоду, яку було укладено між Nord Stream 2 AG (оператором будівництва газопроводу Північний потік 2) та кредиторами.

Nord Stream 2, оператор будівництва газопроводу Північний потік 2, погодився на угоду про реструктуризацію боргу.

Рішення про затвердження мирової угоду, яку компанія та кредитори украли 30 квітня 2025 року, може бути оскаржене в апеляційному порядку. І оскільки рішення від 9 травня 2025 року ще не набуло чинності, кантональний суд не надає додаткової інформації щодо процедури мораторію на реструктуризацію заборгованості Nord Stream 2 AG.

Раніше повідомлялося, що енергетичне управління Данії дозволило дочірній компанії "Газпрому" провести роботи зі збереження газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі шляхом консервації.

Також повідомлялося, що керівники найбільших фірм ЄС почали говорити про те, що імпорт певної кількості російського газу, в тому числі від російського державного гіганта "Газпром" може відновитись.

Проте Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз не допустить відновлення залежності від газу та нафти агресора.

"Дехто все ще каже, що ми повинні знову відкрити кран для російських газу та нафти. Це була б помилка історичних масштабів. І ми цього не допустимо", — заявила вона.

"Залежність від Росії шкодить не лише нашій безпеці, а й економіці. Наші ціни на енергоносії не можуть диктуватися ворожим сусідом. Нам потрібен останній поштовх для поступової відмови від російського викопного палива", – цитує сайт Голову Єврокомісії .

Раніше міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек заявив, що відродження газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" є "абсолютно неправильним напрямком".