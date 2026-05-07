Бюджет Німеччини втратив понад 87 млрд євро за 2 місяці війни в Ірані

Німеччина втрачає мільярди євро через війну в Ірані

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль очікує, що зокрема через війну на Близькому Сході країна втратить 87,5 млрд євро податкових надхожень до 2030 року.

Про це пише німецьке медіа Focus.

Зокрема, у 2026 році бюджет втратить 17,8 млрд євро надходжень. 6,8 млрд з них – втрати через податкову реформу, а інші 11 млрд – через війну в Ірані.

"Сьогоднішня оцінка податкових надходжень показує, наскільки сильно війна з Іраном шкодить нашій економіці.

Безвідповідальна війна Трампа та спричинений нею глобальний шок цін на енергоносії поки що гальмують позитивну економічну динаміку", – заявив міністр.

Федеральний бюджет Німеччини цього року, за оцінками, недоотримає 9,9 млрд євро податків. Землі отримають на 3 млрд євро менше, муніципалітети – на 4,3 млрд євро менше. Решта втрат стосується відрахувань до бюджету ЄС.

Клінгбайль пояснив скорочення податкових надходжень переважно зовнішніми чинниками.

"Якщо говорити прямо: ця війна коштує нам грошей", – сказав міністр фінансів.

Він також зазначив, що з економічного погляду найкращим рішенням було б якнайшвидше досягнення миру, однак наразі він не бачить передумов для цього.

За прогнозами, 2027 році податкові надходження федерального бюджету Німеччини становитимуть 394,6 млрд євро. Загальні податкові надходження держави, разом із землями та муніципалітетами, мають сягнути 1 трлн євро.

Також Німеччина витратила понад 1,62 млрд євро на субсидії на пальне внаслідок війни в Ірані.