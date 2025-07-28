Євросоюз наростить закупівлі американської нафти і газу в рамках відмови від РФ

ЄС витратить 750 мільярдів на закупівлю американських енергоносіїв у межах нової торговельної угоди з США, щоб повністю відмовитися від російських поставок.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен після зустрічі з Дональдом Трампом у Шотландії.

Європейський Союз та США домовились про масштабну торговельну угоду, що передбачає стратегічне енергетичне партнерство. Протягом трьох років країни ЄС закуплять в США нафти, скрапленого природного газу та ядерного палива на 750 мільярдів доларів.

За словами Урсули фон дер Ляйен, Євросоюз має намір повністю припинити імпорт російських вуглеводнів до 2027 року. Нові енергопоставки з США, за її словами, сприятимуть диверсифікації джерел та зміцненню енергетичної безпеки Європи.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз у неділю 27 липня уклали торговельну угоду, яка фіксує імпортне мито на рівні 15%.

Європейська Комісія запропонувала поступово і ефективно припинити імпорт російського газу і нафти в ЄС до кінця 2027 року.

Попри значне скорочення споживання енергоносіїв з Росії, протягом 2024 року Євросоюз заплатив за них 23 мільярди євро.