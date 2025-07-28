Евросоюз нарастит закупки американской нефти и газа в рамках отказа от РФ

ЕС потратит 750 миллиардов на закупку американских энергоносителей в рамках нового торгового соглашения с США, чтобы полностью отказаться от российских поставок.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после встречи с Дональдом Трампом в Шотландии.

Европейский Союз и США договорились о масштабном торговом соглашении, предусматривающем стратегическое энергетическое партнерство. В течение трех лет страны ЕС закупят в США нефти, сжиженного природного газа и ядерного топлива на 750 миллиардов долларов.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз намерен полностью прекратить импорт российских углеводородов к 2027 году. Новые энергопоставки из США, по ее словам, будут способствовать диверсификации источников и укреплению энергетической безопасности Европы.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз в воскресенье 27 июля заключили торговое соглашение, которое фиксирует импортную пошлину на уровне 15%.

Европейская Комиссия предложила постепенно и эффективно прекратить импорт российского газа и нефти в ЕС до конца 2027 года.

Несмотря на значительное сокращение потребления энергоносителей из России, в течение 2024 года Евросоюз заплатил за них 23 миллиарда евро.