Імпорт енергоносіїв з РФ в ЄС: скільки Росія на цьому заробила

Попри значне скорочення споживання енергоносіїв з Росії, протягом 2024 року Євросоюз заплатив за них 23 мільярди євро.

Про це повідомив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен, пише "Радіо Свобода".

"До 2022 року половина вугілля, яке ми імпортували до ЄС, було російським. Ми повністю припинили імпорт. Частка нафти знизилася з 27% до 3%. І, нарешті, щодо газу: з 45% нашого газу, що надходив з Росії 2022-го, до 13% сьогодні. Втім, торік ми все одно заплатили Росії 23 мільярди євро за імпорт енергоносіїв", – наголосив Йоргенсен.

Єврокомісар анонсував нові правила, що дозволять відстежувати російський газ на ринку. Зазначив, що від держав-членів Єврокомісія очікує на національні плани щодо поступової відмови від російських енергоносіїв.

"Рекомендуємо подати перші плани вже цього року, щоби відмова була безпечною й підготовленою. Крім того, ми посилимо контроль над нелегальною нафтою, що потрапляє на ринок через російський тіньовий флот", – наголосив Йоргенсен.

Він підкреслив, що ЄК "не бачить жодного можливого сценарію для майбутнього використання "Північного потоку" для транспортування російської енергії до Європи".

Нагадаємо:

19 травня стало відомо, що ЄС запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну (60 дол за барель) на російську нафту, що транспортується морським шляхом.