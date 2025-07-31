Оренда самоката через SMS: російський бізнес звикає до інтернет-відключень

Сервіс Whoosh запустив офлайн-функцію керування поїздкою у 15 містах РФ — через звичайні текстові повідомлення на тлі проблем з інтернетом.

Про це пише The Moscow Times.

На тлі масштабних перебоїв з мобільним інтернетом по всій Росії сервіс прокату електросамокатів Whoosh запустив можливість почати та завершити поїздку без застосунку — за допомогою SMS.

Для запуску поїздки користувач має надіслати повідомлення на спеціальний номер, ще одне SMS потрібно для завершення.

Втім, нова функція працює не на всіх самокатах: "Ми лише пробуємо працювати без інтернету, і поки це може працювати неідеально", — підкреслили в компанії.

За даними Інтерфаксу, станом на червень 2025 року у Whoosh зареєстровано понад 30,5 млн акаунтів, а загальна кількість поїздок сягнула 56,5 млн. Компанія присутня також у Білорусі, Казахстані та країнах Південної Америки. У грудні 2022 року вона провела IPO.

Інтернет у російських регіонах відключають з весни — це торкнулося навіть Москви та Санкт-Петербурга. Причиною стали кібератаки й атаки дронів на критичну інфраструктуру. Влада РФ просить громадян "з розумінням" ставитися до ситуації та користуватися публічним Wi-Fi.

Нагадаємо:

У липні Росія встановила антирекорд – 1470 відключень інтернету за місяць.

На Уралі та в Сибіру масово зникає мобільний інтернет. У Красноярську, Єкатеринбурзі та інших містах користувачі скаржаться на збої.

Станом на 29 липня у Красноярському краї вже чотири дні був відсутній мобільний інтернет. Влада пояснила це "посиленням безпеки".