Аренда самоката через SMS: российский бизнес привыкает к интернет-отключениям

Сервис Whoosh запустил офлайн-функцию управления поездкой в 15 городах РФ - через обычные текстовые сообщения на фоне проблем с интернетом.

Об этом пишет The Moscow Times.

На фоне масштабных перебоев с мобильным интернетом по всей России сервис проката электросамокатов Whoosh запустил возможность начать и завершить поездку без приложения - с помощью SMS.

Для запуска поездки пользователь должен отправить сообщение на специальный номер, еще одно SMS нужно для завершения.

Впрочем, новая функция работает не на всех самокатах: "Мы только пробуем работать без интернета, и пока это может работать неидеально", - подчеркнули в компании.

По данным Интерфакса, по состоянию на июнь 2025 года в Whoosh зарегистрировано более 30,5 млн аккаунтов, а общее количество поездок достигло 56,5 млн. Компания присутствует также в Беларуси, Казахстане и странах Южной Америки. В декабре 2022 года она провела IPO.

Интернет в российских регионах отключают с весны - это коснулось даже Москвы и Санкт-Петербурга. Причиной стали кибератаки и атаки дронов на критическую инфраструктуру. Власти РФ просят граждан "с пониманием" относиться к ситуации и пользоваться публичным Wi-Fi.

Напомним:

В июле Россия установила антирекорд - 1470 отключений интернета за месяц.

На Урале и в Сибири массово исчезает мобильный интернет. В Красноярске, Екатеринбурге и других городах пользователи жалуются на сбои.

По состоянию на 29 июля в Красноярском крае уже четыре дня отсутствовал мобильный интернет. Власти объяснили это "усилением безопасности".