Фініки, дубайський шоколад та фісташки: що може подорожчати через війну в Ірані

Стало відомо, які харчові продукти можуть подорожчати через війну в Ірані

Через заборону Ірану на експорт своєї харчової продукції, подорожчати можуть фісташкові торти, дубайський шоколад та сухофрукти, а також самі фісташки, фініки, ізюм та екзотичні фрукти.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

90% імпорту фісташок та половина імпорту фініків Росією становили поставки з Ірану. Незважаючи на це, інші країни також купували в нього багато горіхів та екзотичних фруктів.

Зокрема, за даними OEC, у 2024 році найбільшими імпортерами іранських фруктів та горіхів були Індія, Китай, Туреччина та Німеччина. Окрім них майже кожна європейська країна імпортувала фрукти та горіхи з Ірану на суму від кількох сотень тисяч дол. до понад 90 млн дол.

Зокрема Україна у 2024 році імпортувала з ірану фруктів та горіхів на 7,16 млн дол.

Також Іран посідає третє місце у світі за експортом фісташок, поступаючись тільки США та Туреччини, пише Fresh Plaza.

Через війну інші країни Близького Сходу, що теж експортують екзотичні фрукти та горіхи, також можуть скоротити обсяги імпорту, що також вплине на світову ціну.

Нагадаємо:

Якщо Ормузька протока надовго залишатиметься заблокованою, нафта може зрости до найбільшої ціни в історії з поправкою на інфляцію – близько 215 доларів за барель.

Через війну на Близькому Сході нафта вже піднімалася до 119 дол. за барель, а європейські ціни на газ зросли на понад 70%.