Газовози пішли на прорив через Ормуз – ринок сподівається на повернення СПГ

Судна зі скрапленим природним газом намагаються пройти крізь Ормузьку протоку, що підігріває надії частини покупців на відновлення регулярних поставок із Перської затоки.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За даними відстеження суден, щонайменше два газовози з Абу-Дабі пройшли через цей вузький водний шлях, попри постійну загрозу для торговельних суден з боку Ірану.

Ще два газовози з вантажем СПГ із Катару, які прямували до Пакистану, наблизилися до протоки, але потім розвернулися.

У четвер Пакистан скасував плани купити дві партії газу на спотовому ринку. Двоє чиновників міністерства нафти Пакистану сказали, що це сталося тому, що Ісламабад очікував на відновлення поставок із Катару через цей маршрут.

За словами одного зі співрозмовників, рішення ухвалили невдовзі після того, як прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у четвер увечері поговорив зі своїм катарським колегою Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар того ж дня також спілкувався зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі.

Хоча відомо лише про два судна зі СПГ, які пройшли через протоку, інші також можуть спробувати зробити те саме. Незвично велика кількість суден у затоці надовго вимкнула свої транспондери, через що їхнє місцеперебування стало важче відстежувати.

Схоже, обидва судна зі СПГ з Абу-Дабі не передавали свої координати під час проходу через Ормузьку протоку. Представник Національної нафтової компанії Абу-Дабі відмовився коментувати цей прохід.

Нагадаємо:

Саудівська Aramco Trading Co. та державна нафтова компанія ОАЕ Adnoc входять до числа компаній, які змогли таємно провести партії сирої нафти через Ормузьку протоку після того, як Іран фактично закрив цей водний шлях.