Найдовший інтернет-блекаут в Ірані добиває приватний бізнес

Рекордне відключення інтернету в Ірані завдає сильного удару по приватному бізнесу, а власники компаній та представники галузі попереджають, що це може призвести до масових звільнень і закриттів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ісламська Республіка різко обмежила доступ до інтернету після того, як наприкінці лютого Ізраїль і США почали війну проти країни. До цього влада вже блокувала онлайн-доступ під час загальнонаціональних протестів місяцем раніше.

Цей крок допоміг приховати від зовнішнього світу жорстке придушення, під час якого загинули тисячі мирних жителів.

За даними глобального монітора NetBlocks, нинішнє відключення, яке триває понад 70 днів, стало "найдовшим зафіксованим загальнонаціональним інтернет-блекаутом у підключеному суспільстві". NetBlocks оцінює економічні втрати Ірану від цих обмежень у понад 2,6 мільярда доларів.

"Хвиля скорочень, економічний шок і рецесія, які ми зараз бачимо, спричинені передусім цифровою облогою, а не бомбами", — сказав Амір, власник магазину одягу в Тегерані, де працюють від 50 до 60 людей. Повне ім'я він відмовився називати через чутливість теми і побоювання стати мішенню для влади.

Провідна іранська ділова газета Donya-e Eqtesad порівняла масштаби шкоди з "тихим землетрусом", який паралізує економіку не менше, ніж удари США та Ізраїлю з повітря.

Видання оцінило втрати іранської економіки більш ніж у чотири квадрильйони ріалів, що за ринковим курсом дорівнює майже 2,5 мільярда доларів.

Обмеження інтернету в Ірані почалася після масових антиурядових протестів на початку 2026 року. Під час придушення виступів влада різко обмежувала зв'язок, що ускладнювало передачу фото, відео й свідчень про дії силовиків назовні.

За оцінками правозахисників і медіа, інтернет-блекаут допоміг режиму приховати масштаби насильства.

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого відключення стало майже тотальним. Монітори фіксували падіння підключення до мінімальних рівнів, а іранці за кордоном повідомляли, що не можуть зв'язатися з родичами всередині країни.