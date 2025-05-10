Велика Британія прагне більш тісного торговельного партнерства з ЄС – Стармер

Велика Британія має амбітні плани щодо забезпечення більш тісного торговельного партнерства з ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, пише The Guardian.

Напередодні саміту Великобританія-ЄС прем'єр-міністр закликав людей "дивитися вперед, а не назад", оскільки країна вступила в нову еру своїх відносин з блоком.

"Я амбітний щодо того, чого ми можемо там досягти. Я хочу тісніших відносин у сфері безпеки, оборони, торгівлі і економіки. Мислення є важливим, і я думаю, що це спільний підхід. Ми перебуваємо в новій ері безпеки і оборони. Так само ми зараз перебуваємо в новій ері в сфері торгівлі і економіки",-- сказав він журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що громадськість достатньо відійшла від Brexit і чи зрозуміє вона переваги його перезавантаження ЄС, Стармер відповів, що вважає, що це так.

З боку ЄС були великі сподівання на те, що на саміті, який має відбутися в Лондоні 19 травня, буде створено підґрунтя для поглиблення відносин, пише The Guardian.

Але деякі дипломати ЄС занепокоєні тим, що апетит Великої Британії до тіснішої угоди був стриманий успіхом партії "Реформи Великої Британії" на місцевих виборах, а також реакцією на поступки індійському уряду щодо звільнення від національного страхування співробітників, тимчасово відряджених до Великої Британії, зазначає видання.

Стармер висловив сподівання, що "спокійний і прагматичний" підхід, який він застосував на переговорах зі США та Індією щодо укладення торговельних угод, також допоможе досягти угоди з ЄС.

Нагадаємо:

Велика Британія та Індія уклали торговельну угоду з Індією. Вона стала найбільшою двосторонньою торговельною домовленістю країни з моменту виходу з ЄС у 2020 році.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер зазначив, що угода сприятиме економічному зростанню і буде вигідною як для бізнесу, так і для громадян. У 2024 році обсяг торгівлі між країнами досяг £42,6 млрд, а уряд прогнозує його зростання на £25,5 млрд щорічно до 2040 року.

Також повідомлялося, що ціни на нафту зросли на тлі ознак послаблення торговельної напруги між основними споживачами нафти — США та Китаєм — і оголошення Великою Британією про "проривну" торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Нафта марки Brent подорожчала на 23 центи, або 0,37%, до $63,07 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate зросла на 21 цент, або 0,35%, до $60,12 за барель.

Німецький фондовий індекс Dax у п’ятницю досяг рекордного рівня, ставши першим серед великих європейських індексів, який повністю відіграв втрати через тарифні погрози Дональда Трампа.

Зростання на 0,6% також відбулося на тлі позитивних новин: США та Велика Британія уклали торговельну угоду, а президент Трамп провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Обидва лідери погодилися на необхідність швидкого врегулювання суперечок, а Мерц назвав Вашингтон "незамінним другом і партнером".

Раніше повідомлялося, що до 2024 року вихід Великої Британії з Євросоюзу вже призвів до скорочення розміру її економіки на 6%, що становить 140 мільярдів фунтів (понад 162 мільярди євро).

Незалежний аналіз, проведений Cambridge Econometrics на замовлення мерії Лондона засвідчив, що обсяг національної економіки на шість відсотків менший, ніж був би, якби Лондон залишився в митному союзі та єдиному ринку ЄС.