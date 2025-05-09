Ціни на нафту відреагували на "проривну" торгову угоду між Британією та США

Ціни на нафту зросли на тлі ознак послаблення торговельної напруги між основними споживачами нафти — США та Китаєм — і оголошення Великою Британією про "проривну" торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 23 центи, або 0,37%, до $63,07 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate зросла на 21 цент, або 0,35%, до $60,12 за барель.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться з головним економічним чиновником Китаю, віцепрем’єром Хе Ліфеном, у Швейцарії 10 травня, щоб працювати над вирішенням торговельних суперечок, які загрожують зростанню споживання нафти.

"Якщо вони домовляться про дату початку офіційних переговорів і про зниження чинних високих тарифів під час обговорень, ринки отримають перепочинок, а ціна на нафту може зрости ще на $2–3 за барель", — сказала Вандана Харі, засновниця аналітичної компанії Vanda Insights.

Експорт Китаю у квітні зріс швидше, ніж очікувалося, а імпорт скоротив падіння, як свідчать дані митниці, оприлюднені у п’ятницю, що принесло Пекіну певне полегшення напередодні переговорів щодо тарифів зі США, які мають відбутися цими вихідними.

Окремо президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили, що Британія погодилася знизити тарифи на імпорт із США до 1,8% з 5,1%. США зменшили мита на британські автомобілі, але залишили 10% тарифу на більшість інших товарів.

"Будь-які наступні торговельні угоди США, крім тієї, що укладена з Британією, матимуть лише незначний вплив на настрої на нафтовому ринку", — додала Харі.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня проведуть перші офіційні торгові переговори від початку митного протистояння.