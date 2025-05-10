Великобритания стремится к более тесному торговому партнерству с ЕС - Стармер

Великобритания имеет амбициозные планы по обеспечению более тесного торгового партнерства с ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Guardian.

Накануне саммита Великобритания-ЕС премьер-министр призвал людей "смотреть вперед, а не назад", поскольку страна вступила в новую эру своих отношений с блоком.

"Я амбициозен в отношении того, чего мы можем там достичь. Я хочу более тесных отношений в сфере безопасности, обороны, торговли и экономики. Мышление является важным, и я думаю, что это общий подход. Мы находимся в новой эре безопасности и обороны. Так же мы сейчас находимся в новой эре в сфере торговли и экономики",-- сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что общественность достаточно отошла от Brexit и поймет ли она преимущества его перезагрузки ЕС, Стармер ответил, что считает, что это так.

Со стороны ЕС были большие надежды на то, что на саммите, который должен состояться в Лондоне 19 мая, будет создана основа для углубления отношений, пишет The Guardian.

Но некоторые дипломаты ЕС обеспокоены тем, что аппетит Великобритании к более тесному соглашению был сдержан успехом партии "Реформы Великобритании" на местных выборах, а также реакцией на уступки индийскому правительству по освобождению от национального страхования сотрудников, временно командированных в Великобританию, отмечает издание.

Стармер выразил надежду, что "спокойный и прагматичный" подход, который он применил на переговорах с США и Индией по заключению торговых соглашений, также поможет достичь соглашения с ЕС.

Напомним:

Великобритания и Индия заключили торговое соглашение с Индией. Оно стало крупнейшей двусторонней торговой договоренностью страны с момента выхода из ЕС в 2020 году.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер отметил, что соглашение будет способствовать экономическому росту и будет выгодным как для бизнеса, так и для граждан. В 2024 году объем торговли между странами достиг £42,6 млрд, а правительство прогнозирует его рост на £25,5 млрд ежегодно до 2040 года.

Также сообщалось, что цены на нефть выросли на фоне признаков ослабления торгового напряжения между основными потребителями нефти - США и Китаем - и объявления Великобританией о "прорывной" торговой сделке с Соединенными Штатами.

Нефть марки Brent подорожала на 23 цента, или 0,37%, до $63,07 за баррель, тогда как американская нефть West Texas Intermediate выросла на 21 цент, или 0,35%, до $60,12 за баррель.

Немецкий фондовый индекс Dax в пятницу достиг рекордного уровня, став первым среди крупных европейских индексов, который полностью отыграл потери из-за тарифных угроз Дональда Трампа.

Рост на 0,6% также произошел на фоне позитивных новостей: США и Великобритания заключили торговое соглашение, а президент Трамп провел телефонный разговор с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Оба лидера согласились на необходимость быстрого урегулирования споров, а Мерц назвал Вашингтон "незаменимым другом и партнером".

Ранее сообщалось, что к 2024 году выход Великобритании из Евросоюза уже привел к сокращению размера ее экономики на 6%, что составляет 140 миллиардов фунтов (более 162 миллиардов евро).

Независимый анализ, проведенный Cambridge Econometrics по заказу мэрии Лондона показал, что объем национальной экономики на шесть процентов меньше, чем был бы, если бы Лондон остался в таможенном союзе и едином рынке ЕС.