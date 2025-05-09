Німецькі акції досягли рекордно високого рівня

Німецький фондовий індекс Dax у п’ятницю досяг рекордного рівня, ставши першим серед великих європейських індексів, який повністю відіграв втрати через тарифні погрози Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times.

Зростання на 0,6% відбулося на тлі позитивних новин: США та Велика Британія уклали торговельну угоду, а президент Трамп провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Обидва лідери погодилися на необхідність швидкого врегулювання суперечок, а Мерц назвав Вашингтон "незамінним другом і партнером".

Очікується, що найближчим часом Мерц і Трамп проведуть особисту зустріч. Крім того, на вихідних заплановано переговори між США і Китаєм. Китайську делегацію очолить віцепрем'єр Хе Ліфен, США представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір.

Попри зростання європейських ринків, індекс S&P 500 у США залишився без змін. Водночас Трамп заявив у Truth Social, що 80-відсоткове мито на китайські товари "здається правильним", що може обмежити очікуване пом’якшення тарифів.

Dax демонструє стабільне зростання з початку року — майже +18%. Ейфорію підтримали плани уряду Мерца щодо масових інвестицій у оборону та інфраструктуру. Акції компанії Rheinmetall злетіли на понад 170%, Deutsche Bank — на 43%.

На відміну від США, де S&P 500 з початку року втратив майже 4%, європейські індекси залишаються стійкішими на тлі обіцянок збільшення оборонних витрат і побоювань щодо наслідків американсько-китайської торговельної війни.

Дохідність 10-річних німецьких облігацій зросла до 2,56%, втративши частину попередніх прибутків.