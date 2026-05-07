UniCredit продасть тільки частину свого російського бізнесу, лишиться на ринку

Італійський банк UniCredit оголосив про укладення попередньої угоди щодо продажу частини своєї російської дочірньої компанії "АО Банк".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Водночас банк заявляє про переорієнтацію діяльності UniCredit у Росії, а не повний вихід із ринку.

Банк зосередиться переважно на міжнародних платежах, зокрема у євро та доларах, для західних та російських корпоративних клієнтів, які не перебувають під санкціями.

Угода передбачає виділення частини діяльності "АО Банк" у нову окрему юридичну особу, а потім продаж "АО Банк" разом із рештою його діяльності. UniCredit володітиме 100% акцій нового банку, а всі акції "АО Банку" перейдуть до нового власника.

Покупцем стане авторитетний приватний інвестор з Об'єднаних Арабських Еміратів, який має давні зв'язки з російською інституційною та діловою спільнотою.

Очікується, що угоду укладуть у першій половині 2027 року за умови підписання обов'язкових документів та отримання схвалень регуляторних органів.

Нагадаємо:

UniCredit є одним із небагатьох міжнародних банків, який не вийшов із Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

У квітні 2025 року уряд Італії схвалив пропозицію банку про поглинання конкуруючого банку Banco BPM, однак однією з умов виставила якнайшвидший вихід з ринку РФ.

У травні 2025 року повідомлялося, що три компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів звернулися до Міністерства фінансів Італії з пропозицією купити російські активи UniCredit із великою знижкою.

10 квітня 2026 року росіяни писали, що UniCredit відмовився від планів продажу свого російського підрозділу і замість цього розглядає можливість ліквідації бізнесу та відмови від банківської ліцензії в Росії.