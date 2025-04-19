Італія вимагає від UniCredit виходу з РФ

Уряд Італії схвалила пропозицію UniCredit про поглинання конкуруючого банку Banco BPM, однак однією з умов виставила якнайшвидший вихід з ринку РФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

UniCredit заявив, що йому потрібен час, щоб оцінити наслідки рішення уряду, в тому числі для угоди з BPM, "зв'язавшись, за необхідності, з компетентними органами".

"Пропозиція схвалена з приписами, суть яких незрозуміла. UniCredit потрібен час, щоб оцінити життєздатність і вплив цих приписів", - йдеться в повідомленні.

UniCredit планує оголосити 28 квітня про свою пропозицію щодо купівлі BPM вартістю 14 мільярдів євро.

Уряд прем'єр-міністрки Джорджії Мелоні перевірив угоду з BPM, використовуючи спеціальні повноваження, які дозволяють йому блокувати або встановлювати умови для іноземних та внутрішніх поглинань у таких секторах, як енергетика, телекомунікації та банківська справа.

Сфера застосування таких правил в Італії щодо банківських угод перебуває під пильною увагою Європейської комісії.

Уряд заявив у своїй заяві, що, встановлюючи ці правила, він захищає стратегічні інтереси національної безпеки.

При цьому, міністр закордонних справ Антоніо Таяні виступав проти вимог, оскільки це може наразити уряд на юридичні ризики, що свідчить про розкол в уряді.

UniCredit є одним з небагатьох міжнародних банків, які не змогли покинути Росію після початку війни в Україні в 2022 році.

Нагадаємо:

Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк, який усе ще працює в Росії, зупинив спроби продати свій бізнес у цій країні на тлі потепління у відносинах між Вашингтоном і Москвою.