Екстраподаток на прибуток банків нівелює зусилля з детінізації – НБУ

Національний банк України вважає, що продовження дії податку на прибуток банків у розмірі 50% ставить під загрозу здатність банків у необхідних обсягах підтримувати економіку країни в умовах війни.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Податок на прибуток банків у розмірі 50% був із розумінням сприйнятий банківським сектором у 2023 році як разовий вимушений крок, зважаючи на "неринкову природу" прибутку в зазначеному році", – говориться у повідомленні.

Однак продовження цієї практики в поточних умовах "становить загрозу для подальшої кредитної експансії та загалом здатності банків у необхідних обсягах підтримувати економіку країни в умовах війни та повоєнної відбудови".

Регулятор вважає, що екстраподаток суттєво обмежує кредитний потенціал банків, у той час як ефективність такого кроку для бюджету сумнівна, а непропорційне навантаження дискримінує галузь та відлякує інвесторів.

НБУ стверджує, що на відміну від кризи 2014–2016 років, банки зараз не посилюють шоки війни для економіки, а згладжують їх. Крім того, вони і далі несуть значний фінансовий та операційний тягар війни, забезпечують безперебійний доступ до своїх послуг для бізнесу та населення.

Однак ситуація може дуже швидко змінитися, запевняє регулятор.

Водночас інструментарій НБУ для пом'якшення негативних ефектів від екстраподатку на капітал майже вичерпано, і подальші кроки можуть зірвати план інтеграції в ЄС.

"Економіка країни потребує підтримки, а для повноцінної підтримки банківська система (яка за обсягами капіталу вдесятеро менша за систему сусідньої Польщі) має зростати. Екстраподаток нівелює це зростання", – говориться у повідомленні.

Точкові рішення не знижують актуальність системної реформи із розширення податкової бази, зокрема за рахунок детінізації економіки, відповідно до меморандуму з МВФ.

Натомість системне збільшення навантаження на найбільш прозорий сегмент економіки провокує податковий арбітраж та нівелює зусилля з детінізації економіки, стверджує регулятор.

Наприкінці 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про оподаткування прибутку банків на 50% у 2026 році.

Верховна Рада планує продовжити підвищений податок на прибуток банків на 2027 рік.

Такоє повідомлялося, що голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев збирається подавати законопроєкт про продовження оподаткування прибутку банків у 2027 році за ставкою 50%.