Перший актив РВС Банку: Фонд гарантування продає нафтобазу
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає продаж активів АТ "РВС Банк" і виставляє на продаж перший лот - комплекс нафтобази у Полтавській області зі стартовою ціною 16,3 млн грн.
Про це повідомили у Фонді.
До складу нафтобази, яка розташована у Миргородському районі Полтавської області, входять:
- Надземні та підземні резервуари для зберігання світлих нафтопродуктів
- Майданчик для зливу та наливу автоцистерн;
- Насосна для перекачування з резервуарів вертикального парку в цистерни та навпаки.
Загальна площа нежитлових приміщень – 1 260 кв. м.
Аукціон відбудеться 1 червня.
Нагадаємо:
4 листопада 2025 року Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних АТ "РВС Банк".
Фонд гарантування вкладів оголосив конкурс на виведення банку з ринку. 31 грудня 2025 року стало відомо, що його виграла естонська компанія IUTE. Для неї Фонд гарантування створив з "РВС" перехідний банк, який перейменували у "Юте Банк".
Нові акціонери збанкрутілого "РВС Банк" (нині "Юте банк"), естонська компанія Iute Group, докапіталізували його на 300 млн грн.
У квітні Фонд гарантування схвалив реструктуризацію боргів позичальників РВС Банку на понад 44,7 млн грн.