Перший актив РВС Банку: Фонд гарантування продає нафтобазу

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає продаж активів АТ "РВС Банк" і виставляє на продаж перший лот - комплекс нафтобази у Полтавській області зі стартовою ціною 16,3 млн грн.

Про це повідомили у Фонді.

До складу нафтобази, яка розташована у Миргородському районі Полтавської області, входять:

Надземні та підземні резервуари для зберігання світлих нафтопродуктів

Майданчик для зливу та наливу автоцистерн;

Насосна для перекачування з резервуарів вертикального парку в цистерни та навпаки.

Загальна площа нежитлових приміщень – 1 260 кв. м.

Аукціон відбудеться 1 червня.

Читайте також: Весняний розпродаж: в Україні продаються чотири банки. Хто може стати новими власниками?

Нагадаємо:

4 листопада 2025 року Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних АТ "РВС Банк".

Фонд гарантування вкладів оголосив конкурс на виведення банку з ринку. 31 грудня 2025 року стало відомо, що його виграла естонська компанія IUTE. Для неї Фонд гарантування створив з "РВС" перехідний банк, який перейменували у "Юте Банк".

Нові акціонери збанкрутілого "РВС Банк" (нині "Юте банк"), естонська компанія Iute Group, докапіталізували його на 300 млн грн.

У квітні Фонд гарантування схвалив реструктуризацію боргів позичальників РВС Банку на понад 44,7 млн грн.