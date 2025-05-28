Російську "дочку" італійського банку можуть продати фондам з ОАЕ з великою знижкою

Три компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів звернулися до Міністерства фінансів Італії з пропозицією купити російські активи UniCredit із великою знижкою.

Про це пише Reuters.

Передбачається, що дубайські інвестиційні компанії Asas Capital та Mada Capital створять структуру спеціального призначення та співпрацюватимуть із інвестиційною компанією Inweasta, яка вже працює в Росії.

Консорціум із ОАЕ пропонує придбати російський бізнес UniCredit із 60% знижкою до ринкової вартості.

UniCredit управляє комерційним банком у Росії та послідовно скорочує операції в країні, але оскаржив через Європейський суд загальної юрисдикції більш жорсткі терміни виходу, яких вимагає Європейський центральний банк.

Нагадаємо:

UniCredit є одним із небагатьох міжнародних банків, який не вийшов із Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Уряд Італії схвалив пропозицію UniCredit про поглинання конкуруючого банку Banco BPM, однак однією з умов виставила якнайшвидший вихід з ринку РФ.

Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший західний банк, який усе ще працює в Росії, зупиняв спроби продати свій бізнес у цій країні на тлі потепління у відносинах між Вашингтоном і Москвою.