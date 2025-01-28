Угорська MOL хоче укласти контракт для постачання газу в Придністров'я

Угорська MOL має намір укласти контракт для поставок газу в Придністров'я.

Про це повідомив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на брифінгу в понеділок.

"Компанія "Молдовагаз" отримала запит від угорської компанії MOL на проходження стандартної для всієї енергетичної спільноти процедури "Знай свого клієнта" (надання даних про діяльність компанії до укладення будь-якої угоди - ІФ-У). Йдеться про засудження умов для поставок газу в Придністров'я з боку угорської компанії, через "Молдовагаз", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, також представлений проєкт майбутнього контракту, але більш докладні деталі будуть оголошені пізніше.

Також він зазначив, що Кишинів відхилив кілька контрактів, запропонованих раніше придністровською стороною для постачання газу в регіон. "До цього було запропоновано кілька контрактів, які Кишинів відхилив через невідповідність національному законодавству і міжнародним нормам", - сказав прем'єр.

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Нагадаємо:

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань"

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom готові посприяти "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель газу на будь-якій європейській платформі на ринкових умовах.

Перекриття постачання російського газу до Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, призвело до зупинки всіх промислових підприємств, окрім тих, що займаються виробництвом продуктів харчування.

Влада Придністров'я, сепаратистського регіону Молдови, погодилася отримувати газ від Молдови, щоб швидше вийти з енергетичної кризи.

Запасів газу в Придністров'ї вистачить буквально на кілька днів, а вугілля для вироблення електрики на Молдавській ГРЕС - максимум до 16-17 лютого.