"Буде дуже важко": у Придністров'ї запасів газу лишилося на кілька днів

Запасів газу в Придністров'ї вистачить буквально на кілька днів, а вугілля для вироблення електрики на Молдавській ГРЕС - максимум до 16-17 лютого.

Про це розповів лідер невизнаної ПМР Вадим Красносельський, пише видання NewsMaker.

"Буквально за кілька днів закінчиться той газ, який залишається в трубі. І без нього буде дуже важко. І, звичайно, без подачі газу, а в Придністров'ї газифікована енергетика, нам буде просто неможливо жити в таких умовах", - сказав він.

Лідер невизнаної "республіки" також пояснив, чому "влада" відмовилася від вугілля, яке нібито пропонувала поставити Україна.

"МГРЕС працює на антрациті, а нам пропонували газове вугілля. Воно не підходить під виробничий процес", - заявив Красносільський.

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Нагадаємо:

Влада невизнаного Придністров’я стверджує, що наявних запасів природного газу в економному режимі споживання вистачить ще на 11 днів.

Придністров’я, сепаратистський регіон Молдови, припинило постачання опалення та гарячої води до домогосподарств після того, як постачання газу до Європи з Росії через Україну припинилося.

Влада Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, 29 грудня 2024 року відключила постачання газу до кількох державних установ через завершення угоди, яка дозволяла транзит російського газу через Україну.

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань"

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom готові посприяти "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель газу на будь-якій європейській платформі на ринкових умовах.

Перекриття постачання російського газу до Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, призвело до зупинки всіх промислових підприємств, окрім тих, що займаються виробництвом продуктів харчування.

Влада Придністров'я, сепаратистського регіону Молдови, погодилася отримувати газ від Молдови, щоб швидше вийти з енергетичної кризи.