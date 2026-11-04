Молдова хоче купити до 50 млн кубометрів газу в України

Молдова хоче закупити до 50 млн кубів газу в України

Молдова розглядає можливість закупівлі в України 10–50 млн кубометрів природного газу та розраховує домовитися про ціну нижче ринкової.

Про це заявив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту в ефірі Radio Moldova, передає ALBASAT.

З його слів, державна компанія Energocom веде комерційні переговори з українськими постачальниками Потенційний обсяг закупівлі залежатиме від доступності газу, вже укладених контрактів та погодженої формули ціни.

Деталі ціноутворення Жунгієту не розкрив, посилаючись на незавершені переговори. Водночас він зазначив, що країна намагається отримати ціну нижче ринкової, а якби такої вигоди не було – перемовини б не вели.

Остаточний обсяг нової закупівлі, вартість газу та строки можливого постачання ще невідомі.

Нагадаємо:

15 жовтня Україна вперше за час великої війни експортувала газ. Перші компанії продали близько 12,75 млн кубометрів природного газу на перших експортних торгах "Української енергетичної біржі" (УЕБ).

Україна 29 жовтня розпочала сезон відбору природного газу з підземних сховищ газу (ПСГ).

Наприкінці серпня Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими.