У Придністров'я залишилося електроенергії на виробництво лише їжі

Перекриття постачання російського газу до Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, призвело до зупинки всіх промислових підприємств, окрім тих, що займаються виробництвом продуктів харчування.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на слова місцевого чиновника.

Цей регіон з населенням близько 450 тисяч осіб зазнав серйозного й негайного удару після припинення постачання російського газу в центральну та східну Європу через Україну в середу.

"Усі промислові підприємства простоюють, за винятком тих, які займаються виробництвом продуктів харчування, тобто безпосередньо забезпечують продовольчу безпеку Придністров'я", — сказав перший віцепрем'єр регіону Сергій Оболонік місцевому телеканалу.

"Поки що рано судити, як розвиватиметься ситуація. Проблема настільки серйозна, що якщо її не вирішити тривалий час, ми зіткнемося з незворотними змінами — підприємства втратять здатність відновити роботу".

Європейські покупці газу, такі як Словаччина та Австрія, підготувалися до припинення постачання росіцського газу через Україну, забезпечивши альтернативні джерела. Однак Придністров’я — попри зв’язки з Москвою та присутність 1 500 російських військових — опинилося в критичному стані.

Місцева енергетична компанія у середу відключила опалення та гарячу воду в домогосподарствах, закликавши родини зігріватися в одній кімнаті, закривати вікна шторами чи ковдрами та використовувати електрообігрівачі.

Ватажок Придністров'я Вадим Красносельський заявив, що в регіоні є запаси газу, яких, ймовірно, вистачить на 10 днів обмеженого використання в північних районах і вдвічі довше на півдні. Він сказав, що головна електростанція регіону перейшла з газу на вугілля і зможе постачати електроенергію жителям у січні і лютому.

Росія постачала близько 2 мільярдів кубометрів газу на рік до Придністров'я, в тому числі на електростанцію, яка також забезпечувала енергією всю Молдову. Наразі Молдова імпортує понад 60% електроенергії із сусідньої Румунії.

Нагадаємо:

Придністров’я, сепаратистський регіон Молдови, припинило постачання опалення та гарячої води до домогосподарств після того, як постачання газу до Європи з Росії через Україну припинилося.

Влада Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, 29 грудня 2024 року відключила постачання газу до кількох державних установ через завершення угоди, яка дозволяла транзит російського газу через Україну.

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань"

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom готові посприяти "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель газу на будь-якій європейській платформі на ринкових умовах.