Молдова готова допомогти Придністровʼю придбати європейський газ

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom готові посприяти "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель газу на будь-якій європейській платформі на ринкових умовах.

Про це повідомляє пресслужба "Молдовагаз".

Як наголошується в документі, природний газ може бути поставлений за альтернативними транспортними маршрутами до кордону Республіки Молдова, на базі агентського договору з ТОВ "Тираспольтрансгаз".

Зазначається, що через неможливість реєстрації "Молдовагазу" як учасника газового ринку в європейських країнах, підприємство уклало з "Енергоком" відповідний агентський договір.

У рамках угоди, 31 грудня 2024 року в тестовому режимі було успішно проведено закупівлю природного газу в Болгарії, на платформі Balkan Gas Hub, для "Молдовагазу".

Кількість придбаного газу становить 240 МВт-годин, який було транспортовано Трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну до точки міжсистемного з'єднання Кеушень, на кордоні Республіки Молдова.

Нагадаємо:

Придністров’я, сепаратистський регіон Молдови, припинило постачання опалення та гарячої води до домогосподарств після того, як постачання газу до Європи з Росії через Україну припинилося.

Влада Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, 29 грудня 2024 року відключила постачання газу до кількох державних установ через завершення угоди, яка дозволяла транзит російського газу через Україну.

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".