Угорщина оголосила про відмову від російського газу з осені 2027 року
Угорщина має повністю відмовитися від російського природного газу до осені 2027 року, бо такий чіткий термін встановив Європейський Союз.
Про це міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан заявила в інтерв'ю угорському виданню Telex.
"ЄС встановив чіткий термін для поступового припинення імпорту російського природного газу - це осінь 2027 року", – сказала міністерка.
Крім того, Угорщина шукає інші джерела нафти. За словами Орбан, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до того, щоб переробляти неросійську нафту, яка надходитиме з півдня через хорватський нафтопровід JANAF.
Країна використовує виняток із санкцій США, що дозволяє купувати російську нафту до 21 листопада, щоб змінити технології та почати купувати нафту в інших постачальників.
Водночас Орбан назвала Угорщину потенційним великим транзитним і розподільчим центром для газу та нафти через значні потужності для зберігання енергоносіїв, сполучення сусідніми державами та вплив MOL у регіоні.
Нагадаємо:
Регламент REPowerEU забороняє імпорт російського газу до ЄС за довгостроковими контрактами з 1 січня 2027 року в скрапленій формі (СПГ) та з 30 листопада 2027 року – трубопроводами.
Європейська комісія наполягає, що навіть після завершення війни Росії проти України ЄС не планує відновлювати імпорт російського газу, оскільки відмова від нього закріплена чинним законодавством.