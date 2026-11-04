Угорщина оголосила про відмову від російського газу з осені 2027 року

Угорці погодилися з політикою ЄС щодо відмови від російського газу

Угорщина має повністю відмовитися від російського природного газу до осені 2027 року, бо такий чіткий термін встановив Європейський Союз.

Про це міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан заявила в інтерв'ю угорському виданню Telex.

"ЄС встановив чіткий термін для поступового припинення імпорту російського природного газу - це осінь 2027 року", – сказала міністерка.

Крім того, Угорщина шукає інші джерела нафти. За словами Орбан, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до того, щоб переробляти неросійську нафту, яка надходитиме з півдня через хорватський нафтопровід JANAF.

Країна використовує виняток із санкцій США, що дозволяє купувати російську нафту до 21 листопада, щоб змінити технології та почати купувати нафту в інших постачальників.

Водночас Орбан назвала Угорщину потенційним великим транзитним і розподільчим центром для газу та нафти через значні потужності для зберігання енергоносіїв, сполучення сусідніми державами та вплив MOL у регіоні.

Нагадаємо:

Регламент REPowerEU забороняє імпорт російського газу до ЄС за довгостроковими контрактами з 1 січня 2027 року в скрапленій формі (СПГ) та з 30 листопада 2027 року – трубопроводами.

Європейська комісія наполягає, що навіть після завершення війни Росії проти України ЄС не планує відновлювати імпорт російського газу, оскільки відмова від нього закріплена чинним законодавством.