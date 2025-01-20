Глава Придністров'я заявив про згоду отримувати газ із Молдови

Влада Придністров'я, сепаратистського регіону Молдови, погодилася отримувати газ від Молдови, щоб швидше вийти з енергетичної кризи.

Про це заявив "президент" невизнаної республіки Вадим Красносельський.

"Придністров'я готове до закупівлі природного газу через "Молдовагаз", про що молдовський постачальник був повідомлений 18 січня поточного року", - написав він.

За його словами, відповідне повідомлення "Тираспольтрансгаз" надіслав "Молдовагазу" 18 січня. Придністровська компанія також гарантувала оплатити постачання палива.

Таке рішення Красносельський пояснив бажанням якнайшвидше забезпечити теплом жителів і соціальні установи Придністров'я.

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Нагадаємо:

Влада невизнаного Придністров’я стверджує, що наявних запасів природного газу в економному режимі споживання вистачить ще на 11 днів.

Придністров’я, сепаратистський регіон Молдови, припинило постачання опалення та гарячої води до домогосподарств після того, як постачання газу до Європи з Росії через Україну припинилося.

Влада Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, 29 грудня 2024 року відключила постачання газу до кількох державних установ через завершення угоди, яка дозволяла транзит російського газу через Україну.

Російський "Газпром" заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань"

Енергетичні компанії Молдови – Moldovagaz та Energocom готові посприяти "Тираспольтрансгаз" в організації закупівель газу на будь-якій європейській платформі на ринкових умовах.

Перекриття постачання російського газу до Придністров’я, сепаратистського регіону Молдови, призвело до зупинки всіх промислових підприємств, окрім тих, що займаються виробництвом продуктів харчування