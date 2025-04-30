"Уряд буде готовий в будь-який момент": Шмигаль підтвердив готовність України підписати угоду про надра

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив готовність України підписати угоду про надра. За його словами, це може статися протягом найближчої доби.

Про це очільник уряду заявив в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Шмигаля, наразі опрацьовуються технічні деталі, оскільки всі принципові моменти уже погоджені, а уряд зібрав погодження тексту в основних міністерствах.

"Уряд буде готовий в будь який момент, як тільки буде вже остаточна інформація від наших колег з Вашингтону, затвердити угоду", – додав він.

Шмигаль зазначив, що за його словами, після цього буде потрібно підписати ще дві технічні угоди про створення Інвестиційного фонду інвестицій і його фінансування та наповнення.

Нагадаємо:

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Україна готова підписати угоду про видобуток копалин зі США. Це може статися вже у середу, 30 квітня.

Для підписання документа до Вашингтона вирушила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як пише Bloomberg, у проєкті угоди йдеться про створення спільного фонду, який має залучати інвестиції в енергетику, гірничодобувну сферу та пов’язані галузі української економіки.

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.