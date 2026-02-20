Українська правда
США хочуть продавати венесуельську нафту Індії, щоб та не купувала російську

Семен Рубан — 20 лютого, 15:40
Фото: Reuters

Вашингтон веде активні перемовини з Нью-Делі щодо продажу венесуельської нафти, щоб допомогти Індії диверсифікувати своїх постачальників.

Про це пише Reuters з посиланням на посла США в Індії Серджіо Гора.

Після проміжної торговельної угоди з США Індія зменшила імпорт російської нафти. В обмін США знизили мита на індійські товари.

"Це не тільки про Індію. США не хочуть, щоб будь-хто купував російську нафту", – каже Гор.

Також він додав, що фінальна торговельна угода США з Індією потребує ще декілька уточнень та скоро буде підписана.

Читайте також: Удар по барелях: наслідки санкцій Трампа проти "Лукойлу" та "Роснефти"

Нагадаємо:

Індія в лютому закупила найбільше саудівської нафти за останні 6 років, а індійський імпорт нафти з Росії значно скоротився.

Натомість експорт російської нафти до Китаю значно зріс після того, як Індія скоротила обсяги закупівель.

