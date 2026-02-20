США хочуть продавати венесуельську нафту Індії, щоб та не купувала російську
Вашингтон веде активні перемовини з Нью-Делі щодо продажу венесуельської нафти, щоб допомогти Індії диверсифікувати своїх постачальників.
Про це пише Reuters з посиланням на посла США в Індії Серджіо Гора.
Після проміжної торговельної угоди з США Індія зменшила імпорт російської нафти. В обмін США знизили мита на індійські товари.
"Це не тільки про Індію. США не хочуть, щоб будь-хто купував російську нафту", – каже Гор.
Також він додав, що фінальна торговельна угода США з Індією потребує ще декілька уточнень та скоро буде підписана.
Нагадаємо:
Індія в лютому закупила найбільше саудівської нафти за останні 6 років, а індійський імпорт нафти з Росії значно скоротився.
Натомість експорт російської нафти до Китаю значно зріс після того, як Індія скоротила обсяги закупівель.