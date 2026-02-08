Індійські заводи почали уникати російську нафту після угоди із США – Reuters

Індійські заводи відмовляються від російської нафти після угоди з США

Індійські нафтопереробні заводи уникають закупівель російської нафти з поставкою в квітні і, як очікується, будуть утримуватися від таких угод ще довше.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Цей крок може допомогти Нью-Делі укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

У п'ятницю США та Індія наблизилися до укладення торговельної угоди, оголосивши про рамки угоди, яку вони сподіваються укласти до березня і яка знизить тарифи та поглибить економічне співробітництво.

Indian Oil, Bharat Petroleum і Reliance Industries, не приймають пропозиції від трейдерів щодо завантаження російської нафти в березні та квітні, повідомив трейдер, який звернувся до нафтопереробних компаній.

Більшість інших нафтопереробних заводів також припинили купувати російську нафту.

Хоча в заяві США та Індії про торговельну угоду не згадується російська нафта, президент Дональд Трамп скасував 25-відсоткові мита на індійські товари, введені через закупівлі російської нафти, оскільки, за його словами, Нью-Делі "зобов'язалося припинити прямо чи опосередковано" імпорт російської нафти.

Нью-Делі не оголошувало про плани припинити імпорт російської нафти.

Нагадаємо:

Індійська Reliance Industries Ltd, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, почав закуповувати нафту з Венесуели.