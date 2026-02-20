Стало відомо, яку нафту Індія купує замість російської

Індія в лютому закупила найбільше саудівської нафти за останні 6 років, а індійський імпорт нафти з Росії значно скоротився.

Про це пише Bloomberg.

Поставки нафти з Саудівської Аравії до Індії за лютий становили близько 1 млн барелів на день – найвищий показник з листопада 2019 року. Водночас імпорт російської нафти наразі теж перебуває на рівні близько 1 млн барелів.

Проте такі показники імпорту російської нафти – лише частка від обсягів, які Індія імпортувала до угоди з США. У 2025 році закупівлі російської нафти країною сягали 1,5-2 млн барелів на день.

Агентство зазначає, що в подальшому обсяги імпорту російської нафти продовжать знижуватися.

Читайте також: Удар по барелях: наслідки санкцій Трампа проти "Лукойлу" та "Роснефти"

Нагадаємо:

Експорт російської нафти до Китаю значно зріс після того, як Індія скоротила обсяги закупівель.

Ціни на нафту зросли вперше за 3 тижні на тлі зростання побоювань про конфлікт між США та Іраном.