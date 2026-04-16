Іспанська Repsol повертає нафтові контракти у Венесуелі

Компанія Repsol готується повернути собі оперативний контроль над своїми нафтовими активами у Венесуелі та збільшити видобуток після підписання угоди з урядом цієї південноамериканської країни.

Про це повідомляє Financial Times.

Компанія будує плани щодо потроєння видобутку на венесуельських нафтових родовищах протягом трьох років та створення "гарантованої" системи платежів, яка дозволить уникнути попередніх проблем, через які Каракас не здійснював виплат.

У 2023 році Repsol уклала угоду з Венесуелою про продовження експлуатації своїх об'єктів у цій країні.

Однак ця угода втратила чинність, коли минулого року президент Дональд Трамп анулював ліцензії Repsol та інших західних компаній на діяльність у Венесуелі в рамках зусиль США з тиску на режим Мадуро.

Угода не передбачає конкретного зобов'язання уряду Венесуели повернути близько 4,55 млрд доларів, які, за словами Repsol, їй заборгували за природний газ та нафту, за які не було здійснено оплату.

Проте гарантія оплати покликана надати компанії впевненість у тому, що вона отримає оплату за будь-яку продукцію, яку вона постачатиме до країни в майбутньому

Ця угода, до якої також входить венесуельська державна нафтова компанія PDVSA, є частиною підтримуваних США зусиль з відновлення нафтової галузі країни.

Repsol є одним з найбільших іноземних інвесторів у Венесуелі, де йому належить 40-відсоткова частка в нафтовому активі Petroquiriquire, а решта належить PDVSA.

Цей ресурс включає три наземні нафтові родовища, які видобувають близько 45 000 барелів на день. Repsol планує збільшити видобуток на 50 відсотків протягом 12 місяців і потроїти його протягом трьох років.

Repsol також є партнером італійської компанії Eni на газовому родовищі Perla, морському об'єкті, що постачає газ на внутрішній ринок Венесуели.

Члени Організації країн – експортерів нафти в березні втратили близько чверті своїх поставок нафти, водночас Венесуела збільшила свій експорт.