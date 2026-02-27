Венесуела продає нафту за зупиненими контрактами

Міністерство нафти Венесуели призупинило дію 19 угод про розподіл продукції в нафтовому секторі з приватними компаніями, підписаних за адміністрації президента Ніколаса Мадуро, але країна всеодно продає по ним нафту.

Про це повідомили Reuters у четвер четверо джерел, обізнаних із рішенням.

За словами джерел, призупинення поки що не вплинуло на видобуток нафти й газу в країні. Вони додали, що державний нафтовий гігант PDVSA продає нафту, видобуту в межах цих угод, на час їхньої зупинки.

За даними джерел, Каракас і Вашингтон переглянуть контракти та можуть рекомендувати скасування частини з них. Також, за їхніми словами, венесуельський та американський уряди перевіряють дані компаній, які підписали ці угоди. Деякі з цих компаній маловідомі, а договори укладалися в період, коли Венесуела перебувала під санкціями США.

Серед угод, які переглядають, — проєкти, що нещодавно почали давати нафту в складних районах, зокрема на озері Маракайбо, великі ініціативи з нарощування видобутку в Поясі Оріноко — головному нафтовидобувному регіоні країни, а також невеликі зрілі родовища.

Адміністрація Мадуро мала обмежений успіх у залученні інвестицій через модель угод про розподіл продукції: великі нафтові компанії не поспішали повертатися до Венесуели після експропріацій або уникали роботи з нею через санкції США.

Серед учасників угод були китайські, американські, південноамериканські та венесуельські компанії, а також деякі фірми, зареєстровані в юрисдикціях із податковими пільгами, випливає зі списку, з яким ознайомилося Reuters. Частина компаній отримала контракти одразу в кількох районах.

Деякі з компаній також передавали розробку родовищ підрядникам, повідомили двоє джерел.

США захопили Мадуро в січні та взяли під контроль експорт і продаж венесуельської нафти. Відтоді Міністерство фінансів США видає загальні ліцензії, які дозволяють компаніям торгувати венесуельською нафтою та працювати в нафто-газовому секторі країни, але вимагають окремого погодження з боку Управління з контролю за іноземними активами.

Нагадаємо:

Трейдингові компанії та покупці венесуельської нафти зафрахтували перші надвеликі танкери для перевезення сирої нафти, відтоді, як почала діяти угода про постачання між Каракасом і Вашингтоном.