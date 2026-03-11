Chevron і Shell наближаються до перших великих нафтових угод у Венесуелі

Chevron і Shell наближаються до перших великих угод щодо видобутку нафти у Венесуелі відтоді, як США у січні захопили президента Ніколаса Мадурож.

Про це повідомили Reuters п'ятеро джерел, близьких до переговорів.

Угоди дозволили б обом компаніям наростити видобуток у привабливих нафтових регіонах цієї південноамериканської країни.

Це були б найбільші кроки на цей момент у напрямку того, що президент США Дональд Трамп називав планом на 100 млрд доларів із відновлення нафтової галузі Венесуели після десятиліть неефективного управління та недоінвестування за Мадуро і його попередника Уго Чавеса.

Наприкінці січня Національні збори Венесуели схвалили масштабну реформу основного нафтового закону. Вона надає іноземним компаніям автономію для роботи, експорту та продажу венесуельської нафти навіть тоді, коли вони є міноритарними партнерами державної PDVSA.

Chevron і венесуельські енергетичні органи погодили попередні умови розширення найбільшого нафтового проєкту Chevron — Petropiar — у великому нафтовому поясі Оріноко, повідомили двоє джерел.

За словами двох джерел, угода надасть Chevron права на видобуток у районі Ayacucho 8, розташованому на південь від ділянки проєкту Petropiar. Йдеться про великий блок із підтвердженими нафтовими ресурсами. Це дозволило б Chevron суттєво збільшити обсяги надважкої нафти, яку компанія видобуває та експортує.

За словами співрозмовників, Chevron прагне домогтися зниженої ставки роялті для нової ділянки, а також інших податкових і торговельних стимулів, передбачених новим законодавством для розвитку нових нафтогазових територій. PDVSA завершила розвідку та оцінку Ayacucho приблизно два десятиліття тому, але територія досі значною мірою не освоєна.

Джерела додали, що Chevron і PDVSA могли б поширити систему видобутку "кущами свердловин" у Petropiar на Ayacucho 8, що дозволило б відносно швидко наростити видобуток. Проєкт став би п'ятою нафтовою ділянкою Chevron у Венесуелі.

Цей проєкт може зробити Chevron найбільшим приватним виробником у поясі Оріноко, на який припадає понад три чверті загальних запасів сирої нафти країни.

Нагадаємо:

Міністерство нафти Венесуели призупинило дію 19 угод про розподіл продукції в нафтовому секторі з приватними компаніями, підписаних за адміністрації президента Ніколаса Мадуро, але країна всеодно продає по ним нафту.