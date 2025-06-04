У Росії зростає попит на картонні труни

Росіяни дедалі частіше обирають картонні труни замість традиційних дерев’яних через стрімке зростання цін на похоронні послуги.

Про це пише The Moscow Times.

Картонні моделі коштують від 1,5 до 6 тис рублів (17–68 дол), тоді як дерев’яні — від 8 тис рублів (90 дол). Є і "преміум"-варіанти по 200 тис рублів (2 270 дол).

За словами продавців, картон витримує до 150 кг, розкладається в землі за пів року, а при кремації згорає у 6 разів швидше — за 15 хвилин замість 90. До того ж на такий гроб можна нанести будь-який малюнок.

У РПЦ новинку схвалили. "Чому б і ні? Картон теж робиться з дерева, але спресованого", — заявив ієромонах Сергій Сеньчуков (Феодорит).

На цьому тлі смертність продовжує зростати. За підсумками 2024 року природне скорочення населення прискорилось на 20% і досягло 596,2 тис. осіб — майже 50 тис. щомісяця.

Нагадаємо:

Росіяни дедалі частіше обирають кремацію замість традиційного поховання через значне подорожчання ритуальних послуг на тлі великої війни проти України.

Вартість виготовлення труни в РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підскочила на 74%