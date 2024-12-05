Ціни на труни в Росії зросли на 74% з початку великої війни

Вартість виготовлення труни в РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підскочила на 74%.

Про це з посиланням на Росстат пише The Moscow Times.

Так, у жовтні 2024 року труна в середньому по РФ коштувала 7711 рублів проти 4437 рублів у січні 2022-го.

Стрімке зростання цін на труни почалося в перші ж місяці вторгнення в Україну: за лютий-серпень 2022 року їх виготовлення подорожчало на 12%, або на 548 рублів.

Новий виток похоронної інфляції відбувся незабаром після оголошення мобілізації: якщо у вересні 2022 року одна труна коштувала 4998 рублів, то в лютому 2023-го вже 6669 рублів - тобто, на 33% дорожче.

Загалом за 2022 рік труни подорожчали на 48%, за 2023-й - майже на 12%, а за 9 місяців 2024-го - ще на 10%.

У деяких регіонах труни подорожчали кратно: на 181% на Сахаліні, на 162% в Омській області, на 104% і 103% відповідно - у Тамбовській і Смоленській областях (за 2023 рік).