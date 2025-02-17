Кремація замість труни: у РФ зростає попит на дешеві похорони

Росіяни дедалі частіше обирають кремацію замість традиційного поховання через значне подорожчання ритуальних послуг на тлі великої війни проти України.

Про це повідомляє The Moscow Times.

У великих містах РФ кількість кремацій сягає 60-70% від усіх поховань, адже цей варіант обходиться дешевше. Якщо середня вартість кремації становить близько 210 дол (19 000 – 20 000 рублів), то похорон на кладовищі коштує мінімум у півтора раза більше.

Одним із ключових факторів економії стало різке зростання цін на труни. За даними Росстату, у жовтні 2024 року середня вартість труни у РФ досягла 87 дол (7 700 рублів), тоді як у січні 2022 року вона становила лише 47 дол (4 400 рублів). За два роки ціни на труни зросли майже вдвічі.

Витрати на копання могил теж зросли на 30% з початку повномасштабного вторгнення. Через подорожчання традиційних ритуальних послуг у РФ виникло нове явище — "кремаційна міграція", коли родичі змушені їхати до сусідніх регіонів у пошуках дешевших варіантів.

Нагадаємо:

Вартість виготовлення труни в РФ від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підскочила на 74%.