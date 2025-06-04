В России растет спрос на картонные гробы

Россияне все чаще выбирают картонные гробы вместо традиционных деревянных из-за стремительного роста цен на похоронные услуги.

Об этом пишет The Moscow Times.

Картонные модели стоят от 1,5 до 6 тыс рублей (17-68 долл), тогда как деревянные - от 8 тыс рублей (90 долл). Есть и "премиум"-варианты по 200 тыс рублей (2 270 долл).

По словам продавцов, картон выдерживает до 150 кг, разлагается в земле за полгода, а при кремации сгорает в 6 раз быстрее - за 15 минут вместо 90. К тому же на такой гроб можно нанести любой рисунок.

В РПЦ новинку одобрили. "Почему бы и нет? Картон тоже делается из дерева, но спрессованного", - заявил иеромонах Сергий Сеньчуков (Феодорит).

На этом фоне смертность продолжает расти. По итогам 2024 года естественное сокращение населения ускорилось на 20% и достигло 596,2 тыс. человек - почти 50 тыс. ежемесячно.

Напомним:

Россияне все чаще выбирают кремацию вместо традиционного захоронения из-за значительного подорожания ритуальных услуг на фоне большой войны против Украины.

Стоимость изготовления гроба в РФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину подскочила на 74%