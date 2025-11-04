Найбільший приватний постачальник нафтопродуктів в РФ попередив про можливу нову кризу

В Росії проблеми можуть з'явитися на ринку авіапального слідом за кризою на ринку бензину, де після ударів по нафтопереробних заводах виник дефіцит, а оптові ціни з початку року злетіли на 40-50%.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на заяву Максима Дяченка, керуючого партнера і члена правління компанії "Пролеум" — найбільшого приватного постачальника нафтопродуктів в РФ.

Щоб вирішити кризу з виробництвом нафтопродуктів, уряд РФ пом'якшив вимоги до НПЗ. Зокрема, зимове дизельне пальне тепер дозволено виробляти, змішуючи літнє дизпальне з керосином. А це створює ризик різкого зростання ціни авіагасу, що, своєю чергою, несе ризики для авіації, попереджає Дяченко.

Загрозу для ринку бачать в російському уряді. На нараді у віцепрем'єра РФ Олександра Новака, за словами джерел РБК, обговорювалася можливість директивно обмежити зростання цін на авіакеросин на біржі.

Зараз такі обмеження введені для бензину: заявку на його купівлю не можна виставляти за ціною вище, ніж на 0,01% від поточних ринкових котирувань.

На відміну від бензину, оптові ціни на авіакеросин в РФ зараз нижчі, ніж на початку року — 79 650 рублів за тонну проти 82 412 рублів. Втім, з вересня авіапальне подорожчало — на 11% за 2 місяці, і становить приблизно 8 тис. рублів за тонну.

Нагадаємо:

Не менше 57 регіонів Росії, тобто понад половину, зіткнулися з перебоями в постачанні палива після українських ударів по російських НПЗ.

Уряд Російської Федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива до кінця 2025 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит пального в Росії в результаті далекобійних ударів сягнув 20%.